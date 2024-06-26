Банк ЗЕНИТ вошел в топ-7 рейтинга лучших программ автокредитования

Фото: Динар Фатыхов

Автокредит Банка ЗЕНИТ «Автомобиль с пробегом» по итогам июня 2024 года занял седьмое место в рейтинге финансового портала «Выберу.ру» лучших программ по объемам розничного кредитования подержанных автомобилей. Всего в исследовании участвовало 50 финансовых организаций.

Эксперты при составлении рейтинга ориентировались на процентные ставки по кредитам, величину первоначального взноса, полную стоимость кредита и размеры ежемесячных платежей, требования к страхованию и рейтинг банка.

Клиенты Банка ЗЕНИТ могут приобрести в кредит новый автомобиль отечественного или иностранного производства без первоначального взноса. Максимальный срок кредитования составляет 100 месяцев. Максимальная сумма — 10 млн рублей.

Автокредит можно оформить в автосалонах-партнерах Банка ЗЕНИТ в Москве, Санкт-Петербурге, Альметьевске, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Тольятти, Челябинске.

Подробнее с условиями и процентными ставками можно ознакомиться на сайте Банка.

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