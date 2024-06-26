Новости экономики

18:35 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Банк России опубликовал курс валют на 27 июня

17:22, 26.06.2024
Банк России опубликовал курс валют на 27 июня
Фото: Реальное время

Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 27 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.

Так, цена юаня повысилась на 0,06 рубля, доллар поднялся в цене на 0,53 рубля, евро также подорожал на 0,38 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 11,87 рубля;
  • доллар — 87,81 рубля;
  • евро — 94,11 рубля.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть697.6
  • Нижнекамскнефтехим94.6
  • Казаньоргсинтез103.8
  • КАМАЗ153.5
  • Нижнекамскшина61.75
  • Таттелеком0.887