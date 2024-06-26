Банк России опубликовал курс валют на 27 июня
Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 27 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.
Так, цена юаня повысилась на 0,06 рубля, доллар поднялся в цене на 0,53 рубля, евро также подорожал на 0,38 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 11,87 рубля;
- доллар — 87,81 рубля;
- евро — 94,11 рубля.
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