В Татарстане больше всего за неделю подорожали картофель и хлеб

Фото: Инна Серова

В Татарстане за неделю с 3 по 10 июня больше всего подорожали картофель, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, а также хлеб из пшеничной муки различных сортов. Такую статистику приводит Татарстанстат.

Повышение стоимости картофеля ускорилась с 2,56% до 3,76%. Килограмм стоит в среднем 31,99 рубля.

Хлеб ржаной и ржано-пшеничный подорожали на 1,86% до 63,76 рубля за кг. Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов — на 1,82% до 83,61 рубля за 1 кг.

Инфляция в Татарстане в мае составила 0,8%. С начала года ее показатели равны 3,2%. По сравнению с апрелем продукты питания в регионе подорожали на 0,4%.

Елизавета Пуншева