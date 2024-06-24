По итогам пяти месяцев в бюджет Татарстана из федеральной казны поступило 4,2 млрд рублей субсидий

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По итогам пяти месяцев в бюджет Татарстана из федеральной казны поступило 4,2 млрд рублей субсидий на возмещение ранее произведенных расходов, сообщает пресс-служба Минфина республики.

Субсидий на возмещение ранее произведенных расходов выделены в соответствии с постановлением правительства России. В соответствии с ним в Татарстане осуществляются проекты пяти парков, которые прошли федеральный отбор.

Подчеркнем, что за первые четыре месяца 2024 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 13,6 млрд рублей акцизов. Это составляет 31,7% от плановых назначений.

Разиль Самигуллин