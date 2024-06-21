Участники годового собрания акционеров Сбера утвердили выплату рекордных дивидендов
Участники годового общего собрания акционеров Сбера утвердили выплату рекордных в истории банка дивидендов. Их общая сумма составит 752 миллиарда рублей, что составляет 33,3 рубля на одну акцию, сообщает «Газета.Ru».
Отмечается, что около 376 миллиардов рублей из общей суммы поступит в бюджет России.
Также акционеры избрали новый состав наблюдательного совета в количестве 14 человек. Половина из них — независимые директора.
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