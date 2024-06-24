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Экономика

Ак Барс Банк запустил онлайн-курс по исламским финансам для предпринимателей

12:43, 24.06.2024

Ак Барс Банк разработал бесплатный обучающий курс «Основы исламских финансов», который поможет предпринимателям получить базовые знания об исламской экономической системе и вести бизнес в соответствии с принципами шариата.

Курс создан при содействии Российского исламского института и включает 30 видеоуроков. Исламские финансовые продукты, упомянутые в обучении, соответствуют российскому законодательству и используются мусульманами.

Спикер — главный специалист отдела шариата (отдела фетв) Духовного управления мусульман Республики Татарстан, старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин Казанского исламского университета и член Российского совета по исламским финансам (RIFC) Ахмад Абу Яхья.

Эксперт поможет разобраться в возможностях и ограничениях исламских финансов, расскажет об исламском лизинге — иджаре, мурабахе как альтернативе традиционному банковскому кредиту, мударабе (доверительном управлении) и других вопросах. В том числе эксперт раскроет темы:

  • этичность и общественная польза исламской экономической модели,
  • сделки купли-продажи по нормам шариата,
  • правила обмена золота и серебра в исламе,
  • гарантии обеспечения долговых обязательств,
  • правила инвестирования в исламе.

В конце курса слушателей ждет итоговый тест.

Пройти обучение можно на платформе банка по ссылке.

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ЭкономикаБанки Татарстан

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