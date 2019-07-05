С 1 октября в России увеличат оклады военнослужащим и полицейским

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 октября 2019 года повысят оклады военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

С учетом уровня инфляции размеры окладов будут увеличены на 4,3% для военнослужащих, в том числе проходящих службу по призыву, а также для сотрудников Росгвардии, федеральной противопожарной службы, таможенных органов РФ и сотрудников МВД.

Средства на данные расходы предусмотрены в федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Напомним, ранее Героев России освободили от взносов за капремонт и платы за ЖКХ.