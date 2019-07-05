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В Кремле прокомментировали данные из статьи Голунова о московском ритуальном рынке

12:43, 05.07.2019
В Кремле прокомментировали данные из статьи Голунова о московском ритуальном рынке
Фото: meduza.io

Кремль ознакомился с материалом журналиста «Медузы» Ивана Голунова о связи сотрудников ФСБ с похоронным бизнесом.

«Ознакомились с материалами и в специальных службах, а что касается дальнейших действий, то это прерогатива тех самых ведомств», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит РБК.

Ранее «Медуза» опубликовала расследование Ивана Голунова о московском рынке ритуальных услуг.

Черновой вариант именно этого текста Голунов сдал за несколько часов до того, как его задержали 6 июня и попытались обвинить в сбыте наркотиков. На суде журналист заявлял, что он уже получал угрозы во время подготовки материала.

В результате уже 11 июня министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев объявил о прекращении уголовного преследования Голунова «в связи с недоказанностью его участия в совершенном преступлении».

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