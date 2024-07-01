День в истории 1 июля: создана первая энциклопедия, родилась Жорж-Санд, введен запрет азартных игр
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 1 июля 2024 года
Сегодня в России отмечают День ветеранов боевых действий. 15 лет назад в нашей стране запретили азартные игры, 80 лет назад скончалась автор блокадного дневника Таня Савичева, 91 год назад Госкомиссия подписала акт о приемке Казанской ТЭЦ-1, 273 года назад во Франции вышел в свет первый том первой в мире «Энциклопедии». Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Совещание по мастер-плану Казанской агломерации.
- Опера Р. Ахиярова «Любовь поэта».
- Спектакль «Йосыф».
Кто родился: писательница Жорж Санд и скульптор Вера Мухина
- 1804 — французская писательница Жорж Санд (скончалась 8 июня 1876 года). Ее настоящее имя — Амандина Аврора Люсиль Дюпен. Первый самостоятельный роман писательницы, «Индиана», появился в 1832 году и имел шумный успех. Произведение поднимало тему равноправия женщин, которое она трактовала как проблему свободы человека. Наиболее заметным произведением Жорж Санд стал роман «Консуэло». Прообразом для Консуэло послужила французская певица Полина Виардо.
- 1889 — советский скульптор Вера Мухина (скончалась 6 октября 1953 года). Была признана выдающимся мастером XX века после того, как ее монумент «Рабочий и колхозница» выставили на Всемирной выставке в Париже в 1937 году. С 1947 года скульптура является эмблемой киностудии «Мосфильм». Мухина работала над скульптурами для щусевского Москворецкого моста: «Гимн Интернационалу», «Пламя революции», «Море», «Земля», «Плодородие», «Хлеб». Известны и ее памятники Чайковскому и Горькому в Москве.
- 1903 — женщина-пилот из Великобритании Эми Джонсон (скончалась 5 января 1941 года). Она первая в мире женщина, совершившая одиночный перелёт из Англии в Австралию. Была замужем за шотландским летчиком Джеймсом Алланом Моллисоном. Эми Джонсон погибла в авиационной катастрофе во время Второй мировой войны.
- 1908 — основательница косметической империи Estee Lauder Эсте Лаудер (скончалась 24 апреля 2004 года). В 1946 году супруги Лаудеры основали компанию Estee Lauder, продукцию которой они лично доставляли покупателям, а вскоре сделали своими торговыми агентами крупные универмаги. Эсте одной из первых предложила своим клиентам устраивать перед покупкой бесплатные испытания парфюмерии и косметики. Другой ее идеей стали подарки, прилагавшиеся к продуктам и формировавшие привязанность к бренду — например, косметичка, наполненная образцами.
- 1925 — советская и российская актриса Клара Лучко (скончалась 26 марта 2005 года). Среди наиболее известных работ артистки — роли в фильмах «Донецкие шахтеры», «Возвращение Василия Бортникова», «Большая семья», «Двенадцатая ночь», «На семи ветрах», «Государственный преступник».
- 1955 — татарский композитор Масгуда Шамсутдинова. Будущий композитор окончила музыкальное училище в Казахстане, в Караганде. После училась в Казанской консерватории, работала заведующей музыкальной частью театра кукол, музыкальным редактором на телевидении и заведующей кабинетом музыки народов Поволжья консерватории. С 2002 года живет в Сиэтле. Среди ее произведений: симфоническая сюита «Сказки Тукая», рок-сюита «Магди», баит «Кыйссаи Сююмбика», оратория «Трагедия сыновей земли» и многое другое.
- 1961 — Диана Спенсер, будущая принцесса Диана (скончалась 31 августа 1997 года). Ее отец был графом, но родители развелись, когда дочери было 8 лет. В 1977 году она познакомилась с Чарльзом, принцем Уэльским, который встречался с ее сестрой Сарой. Они поженились 29 июля 1981 года. Их сложная семейная жизнь стала темой многочисленных публикаций. Бракоразводный процесс был завершен 28 августа 1996 года. Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в автокатастрофе. Как общественный деятель она очень активно занималась благотворительностью, помогая бездомным, наркоманам, пожилым, детям, больным СПИДом, лепрой.
- 1972 — татарский актер Фанис Зиганша. Учился в Арском педагогическом училище, работал учителем, после поступил в институт культуры, с 1995 года работает в Камаловском театре. Помимо этого, снимается в кино, в частности играл в фильме «Кире».
- 1996 — российская фигуристка Аделина Сотникова. На Олимпиаде — 2014 в Сочи она в короткой программе основного турнира стала второй, а в произвольной программе — первой. Этого хватило, чтобы завоевать олимпийское «золото». Причем оно стало первым в истории Олимпиад российским золотом в женском одиночном фигурном катании.
Кто скончался: ленинградская девочка Таня Савичева и «Британский Шиндлер»
- 1884 — американский частный детектив Алан Пинкертон (родился 25 августа 1819 года). Его имя давно стало нарицательным. Детективное агентство Пинкертона работает до сих пор и считается одним из лучших. Оно специализировалось на железнодорожных кражах, но на его счету было и предотвращение первого покушения на Линкольна. После долгих лет детективной практики у Пинкертона накопилось огромное количество интересных историй, и он решил издавать книги.
- 1896 — американская писательница Гарриет Бичер-Стоу (родилась 14 июня 1811 года). Наиболее известный ее роман — «Хижина дяди Тома». Эта книга оказала значительное влияние на историю США. «Из-за книжки этой маленькой женщины и разразилась Гражданская война», — заметил однажды президент страны Авраам Линкольн.
- 1944 — ленинградская девочка, автор блокадного дневника Таня Савичева (родилась 23 января 1930 года). Дневник Тани стал одним из доказательств обвинения на Нюрнбергском процессе. Сегодня он выставлен в музее истории Ленинграда.
- 2015 — британский филантроп Николас Уинтон (родился 19 мая 1909 года). Накануне Второй мировой войны он организовал спасение 669 детей в возрасте от двух до семнадцати лет из оккупированной немцами Чехословакии в ходе операции, получившей впоследствии название «Чешский Киндертранспорт». Уинтон находил для детей принимающие семьи и организовывал их вывоз в Великобританию. Пресса Соединенного Королевства назвала Уинтона «Британским Шиндлером». В течение 49 лет он хранил тайну спасения детей.
- 2023 — бывший первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Валерий Манилов (родился 10 января 1939 года). Он работал первым заместителем начальника Генштаба ВС России с сентября 1996 года по июнь 2021 года. Помимо этого, известно, что он занимался информационным обеспечением действий федеральных сил в Чечне.
Праздники: День ветеранов боевых действий
- День ветеранов боевых действий.
- День добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства.
События в истории: создание Российской государственной библиотеки, запрет на азартные игры
- 1535 — в Лондоне состоялся судебный процесс над Томасом Мором, завершившийся смертным приговором. Английский государственный деятель, философ и писатель был обвинен в государственной измене. Он был арестован за отказ одобрить развод короля Генриха VIII с его первой женой. Несмотря на монаршее обещание прощения за «раскаяние», Мор все же предпочел взойти на эшафот. В 1935 году за верность католицизму Томас Мор был причислен папой Пием ХI к лику святых.
- 1661 — был подписан крайне невыгодный для Московского государства договор о «вечном мире» со Швецией. Он завершил пятилетнюю войну царя Алексея Михайловича со шведскими королями Карлом Х Густавом и Карлом ХI, спровоцированную другим врагом России — Польско-Литовской империей (Речью Посполитой). В результате проигрыша Москве пришлось расстаться с надеждами получить выход к Балтийскому морю и пойти на серьезные территориальные уступки.
- 1751 — во Франции вышел в свет первый том первой в мире «Энциклопедии». Вообще самые первые энциклопедии, появились еще в Древнем Египте в период Среднего царства (второе тысячелетие до н. э.), а своды знаний составлялись и в Древнем Китае (12—10 века до н. э.). Но именно энциклопедией, которая имела вполне современный облик, стала эта.
- 1862 — император Александр II одобрил «Положение о Московском публичном музеуме и Румянцевском музеуме». В его составе находилась первая бесплатная публичная библиотека в Первопрестольной. В 1924 году на ее базе была создана публичная библиотека, которая с 1925 года носила название Государственная библиотека СССР имени В.И. Ленина, а в 1992-м была переименована в Российскую государственную библиотеку. Сегодня РГБ — национальная и публичная библиотека страны, одна из крупнейших библиотек мира.
- 1904 — в США открылись III летние Олимпийские игры. На них впервые состоялась официальная церемония открытия Игр. А вот церемонии закрытия не было. В соревнованиях принял участие 651 спортсмен из 12 стран (из них не из Америки были только 52 человека). Они соревновались за 94 комплекта медалей в 18 видах спорта.
- 1933 — Госкомиссия подписала акт о приемке Казанской ТЭЦ-1, расположенной на берегу озера Кабан, в промышленную эксплуатацию. С тех пор она снабжает электричеством часть столицы. Благодаря ТЭЦ электрический ток пришел на казанские окраины — в Юдино, Васильево, Зеленодольск. Станция обеспечивала паром и крупные промышленные предприятия — завод СК им. Кирова, химкомбинат им. Вахитова, заводы «Искож» и РТИ, другие производства. Вторую ТЭЦ в Казани в работу запустили через пять лет.
- 2006 — начало информационного вещания телеканала «Вести». Он вещает круглосуточно из Москвы и входит в состав Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).
- 2009 — в России ввели запрет на азартные игры вне четырех особых игорных зон. Казино и прочие игорные заведения, игровые автоматы перенесли в Алтайский, Краснодарский и Приморский края и в Калининградскую область, позже — еще и в Крым. В 2005 году оборот этой индустрии развлечений в России составил около $6 млрд — в стране работали 400 тысяч игровых автоматов и 5 тысяч игровых столов.
- 2020 — президент России Владимир Путин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию. 1 июля стало последним днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
- 2022 — Роспотребнадзор отменил в стране масочный режим и другие антиковидные ограничения, в том числе запрет на работу общепита в ночное время.
- 2022 — премьер России Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении участия страны в частичных и расширенных соглашениях Совета Европы.
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