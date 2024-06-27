Бюджет Игр БРИКС в Казани составил 1,2 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Бюджет Игр БРИКС в Казани, которые прошли с 12 по 24 июня, составил 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра спорта Татарстана Владимира Леонова.

По словам министра, большая часть финансирования, а именно один миллиард, был выделен из федерального бюджета, оставшиеся 200 млн — это средства республики. Владимир Леонов добавил, что в итоговую сумму не вошли расходы на ремонт спортивных объектов, улично-дорожную сеть и другие подобные нужды. Глава министерства резюмировал, что соревнования прошли успешно, а в состязаниях приняли участие 5640 спортсменов из 82 стран. Медали завоевали представители 38 государств.

Владимир Леонов также рассказал, что следующие Игры стран БРИКС пройдут в Бразилии в 2025 году. Он также отметил, что бразильская делегация выразила опасения, что повторить масштаб прошедших соревнований будет сложно. Однако министр заверил, что российская сторона готова оказать помощь.

Разиль Самигуллин