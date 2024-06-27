Новости спорта

18:18 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Бюджет Игр БРИКС в Казани составил 1,2 млрд рублей

14:42, 27.06.2024
Бюджет Игр БРИКС в Казани составил 1,2 млрд рублей
Фото: Динар Фатыхов

Бюджет Игр БРИКС в Казани, которые прошли с 12 по 24 июня, составил 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра спорта Татарстана Владимира Леонова.

По словам министра, большая часть финансирования, а именно один миллиард, был выделен из федерального бюджета, оставшиеся 200 млн — это средства республики. Владимир Леонов добавил, что в итоговую сумму не вошли расходы на ремонт спортивных объектов, улично-дорожную сеть и другие подобные нужды. Глава министерства резюмировал, что соревнования прошли успешно, а в состязаниях приняли участие 5640 спортсменов из 82 стран. Медали завоевали представители 38 государств.

Владимир Леонов также рассказал, что следующие Игры стран БРИКС пройдут в Бразилии в 2025 году. Он также отметил, что бразильская делегация выразила опасения, что повторить масштаб прошедших соревнований будет сложно. Однако министр заверил, что российская сторона готова оказать помощь.

Разиль Самигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

СпортЭкономика

Новости партнеров

Читайте также