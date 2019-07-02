Итоги дня: поручения Путина по итогам прямой линии, гибель моряков-подводников, остановка производства АвтоВАЗа

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 2 июля.

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии.



Так, он поручил Генпрокуратуре РФ и правительству принять меры для устранения нарушений закона в сфере выплаты зарплат. Правительству до 1 октября поручено представить предложения по использованию отечественного программного обеспечения в критической информационной инфраструктуре, а также внести законопроект об установлении с 1 января 2020 г. ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте РФ. Полный список поручений приведен на сайте Кремля.

При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 моряков-подводников ВМФ России. Инцидент произошел 1 июля в территориальных водах России на аппарате, изучавшем придонное пространство и дно Мирового океана в интересах ВМФ. О случившемся стало известно сегодня, проводится доследственная проверка.



Компания АвтоВАЗ объявила о приостановке производства в Тольятти и Ижевске с 3 июля. Решение принято из-за нарушений обязательств поставщика компонентов со стороны завода из Нижнего Новгорода.



СК расследует «дело Голунова» в отношении неустановленных лиц.

Сегодня утром Прага в одностороннем порядке запретила рейсы российских авиакомпаний в Чехию. Через 9 часов после чешско-российских переговоров полеты были возобновлены, но разрешения на них действуют лишь до 7 июля, то есть до конца этой недели.

Страны ОПЕК+ выступили за присоединение к решению ОПЕК о продлении сделки. 1 июля на заседании в Вене страны ОПЕК согласовали продление соглашения по сокращению добычи нефти на девять месяцев.

Правительство РФ освободит Татарстан и некоторые другие субъекты РФ от штрафов за несвоевременное освоение субсидий из федерального бюджета в 2019 году.



Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии Казанского молочного комбината после модернизации. Объем инвестиций на этой стадии составил 1,6 млрд рублей.

У Мергасовского дома в Казани выставят охранников ЧОП. Об этом заявила помощник президента РТ Олеся Балтусова.

