Страны ОПЕК договорились о продлении сделки по сокращению добычи нефти

1 июля на заседании в Вене страны ОПЕК согласовали продление соглашения по сокращению добычи нефти на девять месяцев.

Об этом сообщает Reuters. В тоже время ТАСС со ссылкой на источники передает, что министры удалились на закрытое совещание, на данный момент окончательного решения нет. При этом один из источников отмечает, что на 99% вопрос согласован.

Напомним, ранее министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех спрогнозировал продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев.

