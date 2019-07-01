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Страны ОПЕК договорились о продлении сделки по сокращению добычи нефти

18:15, 01.07.2019
Страны ОПЕК договорились о продлении сделки по сокращению добычи нефти
Фото: pixabay.com

1 июля на заседании в Вене страны ОПЕК согласовали продление соглашения по сокращению добычи нефти на девять месяцев.

Об этом сообщает Reuters. В тоже время ТАСС со ссылкой на источники передает, что министры удалились на закрытое совещание, на данный момент окончательного решения нет. При этом один из источников отмечает, что на 99% вопрос согласован.

Напомним, ранее министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех спрогнозировал продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев.

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