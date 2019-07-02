СК расследует «дело Голунова» в отношении неустановленных лиц

Прокуратура передала в центральный аппарат СК уголовное дело о попытке сбыта наркотиков, в котором фигурировал журналист «Медузы» Иван Голунов.

Изначально были возбуждены два уголовных дела — 7 июня в отношении Голунова и 9 июня в отношении Голунова и неустановленных лиц. Они были объединены в одно производство. После прекращения уголовного преследования Голунова осталось уголовное дело в отношении неустановленного круга лиц, которое продолжается, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного.

Напомним, что задержание журналиста Ивана Голунова вызвало широкий общественный резонанс. Журналисту предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Позднее уголовное преследование было прекращено ввиду недоказанности его вины, журналиста отпустили на свободу.

Президент России Владимир Путин, комментируя дело Голунова, заявил, что это несправедливость и произвол.