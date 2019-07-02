Кабмин РФ освободит Татарстан от штрафов за несвоевременное освоение субсидий

Правительство РФ освободит Татарстан и некоторые другие субъекты РФ от штрафов за несвоевременное освоение субсидий из федерального бюджета в 2019 году.

Согласно распоряжению, республика не будет платить штраф за несвоевременное освоение субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства и субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса.

Из регионов Приволжского федерального округа от штрафов освобождаются Башкирия, Марий Эл, а также Нижегородская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Пензенская, Оренбургская области.

Ранее правительство РФ утвердило единые требования к оценке налоговых расходов регионов.