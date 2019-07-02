«Черный вторник» авиаперевозчиков: к чему привели чешский демарш и ограничения рейсов с Россией

Почему Прагу не устроили условия полета Czech Airlines над Сибирью и чем это грозило российским пассажирам

Фото: Максим Платонов

Сегодня утром Прага в одностороннем порядке запретила рейсы российских авиакомпаний в Чехию — из-за неудовлетворенности условиями, предоставленными Минтранспортом РФ по транссибирским маршрутам для чешского национального перевозчика Czech Airlines (Москва — Сеул). В спешном порядке рейсы вынуждены были отменить «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии». Через 9 часов после чешско-российских переговоров полеты были возобновлены, но разрешения на них действуют лишь до 7 июля, то есть до конца этой недели. Газета «Реальное время» узнала, как это сказалось на рейсах в Прагу из аэропорта «Казань» — их осуществляет чешская авиакомпания, тесно связанная с той самой Czech Airlines, из-за которой случился «демарш». Наше издание также попыталось разобраться, легко ли обычному пассажиру узнать о текущем положении дел по рейсу (придется дозваниваться до пражского офиса и, скорее всего, говорить по-английски!) и можно ли получить компенсацию, если рейс отменен из-за «обстоятельств непреодолимой силы», то есть не по вине самой авиакомпании.

«Черный вторник», или Как Прага «забанила» «Аэрофлот»

Сегодня рано утром стало известно об отмене российских авиарейсов в Прагу и обратно, запланированных на 2 июля. Причина — в аннулировании властями Чехии выданных разрешений. Первым об отмене своих рейсов сообщил «Аэрофлот», отменивший рейсы SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019, но пообещав продолжить выполнение рейсов SU2012/2013 и SU2024/2025. По данным авиакомпании, несмотря на то, что у Аэрофлота есть все технические возможности для обеспечения рейсов, чешские авиационные власти приняли решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов. Пассажиров отмененных рейсов компания будет перевозить на рейсах SU2012/2013 и SU2024/2025, а также они будут передаваться на рейсы других перевозчиков. В то же время пассажирам с бронированием на рейсы между Москвой и Прагой за 2 июля (включая рейс SU2017 за 3 июля) предлагается оформить возврат перевозки без сборов или оформить изменение маршрута на альтернативный пункт в Европе без взимания сбора за изменение маршрута. Позднее стало известно, что чешские власти аннулировали разрешения на рейсы авиакомпании «Победа» из Москвы в Карловы Вары со 2 июля.

Согласно письму Министерства транспорта Чехии, решение было принято «из-за односторонних ограничений российской стороны на полеты в Россию и над ее территорией». Фото Максима Платонова

Чехов не устроили условия транссибирского перелета в Корею для Czech Airlines

Согласно письму Министерства транспорта Чехии, решение было принято «из-за односторонних ограничений российской стороны на полеты в Россию и над ее территорией». Отменили свои пражские рейсы и «Уральские авиалинии» (через несколько часов рейсы из Екатеринбурга в Прагу и обратно были возобновлены — самолеты 2 июля вылетят с задержкой из-за ожидания разрешения на вылет). Минтранс России, узнав о «демарше» чехов, обвинил Прагу в нарушении соглашения между странами о воздушном сообщении, но заявил, что «переговорный процесс между российскими и чешскими авиавластями продолжается». В то же время ряд анонимных источников рассказал о недовольстве Праги, которую якобы не устроили условия полета по транссибирским маршрутам для чешского национального перевозчика Czech Airlines: тот же Минтранс РФ не согласовал полеты по маршруту Москва — Сеул. Ограничения с российской стороны были введены с 30 июня — таким образом, 2 июля чехи просто ответили на демарш Москвы. Бан в ответ на бан.

Самый популярный «чешский сезон» для Казани позади, но в июле улететь в Прагу все равно можно

Отметим, что, согласно сайту aviasales.ru, основной вариант билетов на самолет Казань — Прага (туда-обратно) — это перелет с пересадкой, стоимость которого варьируется в зависимости от сезона от 9,3 до 18,4 тыс. рублей. Самую низкую цену предлагала авиакомпания Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле (от 9 377 рублей). Самый дешевый перелет из Казани в Прагу предоставит в декабре 2019 года компания SmartWings (4 тыс. рублей). В июле стоимость перелета в одну сторону из Казани в Прагу в среднем составит 6,3 тыс. рублей. Это рейс чешской авиакомпании SmartWings от 10 июля с отправлением в 3.35 утра. Впрочем, наибольшей популярностью направление Казань — Прага пользуется весной: в марте, апреле, мае, тогда стоимость билета составляет в среднем 17 тыс. рублей. По данным аэропорта «Казань», ближайший рейс в Прагу ожидается 3 июля, и тоже от чешской авиакомпании SmartWings: рейс с номером QS 907 должен вылететь в 7.15 утра (терминал 1A). На момент написания этого материала информация на онлайн-табло аэропорта не менялась, время отправления отмечено как «по расписанию», то есть фактически пока рейс не отменен. У татарстанской авиакомпании «ЮВТ Аэро» прямых рейсов в Прагу из Казани нет. Напомним, у ранее существовавшей авиакомпании «Татарстан» (признана банкротом в 2014 году) существовали прямые рейсы в Прагу: так, в 2010 году был открыт рейс Казань — Прага — Казань, в 2011 году авиакомпанией «Татарстан» был открыт еще один рейс Прага — Пермь — Прага.

Большинство рейсов осуществляется при кооперации с компанией Czech Airlines, которая также является частью SmartWings Group, — той самой авиакомпанией, которую не устроили условия транссибирского российского маршрута по рейсу Прага — Сеул. Фото Максима Платонова

Казанцев в Прагу перевозит компания при кооперации с Czech Airlines

Газета «Реальное время» обратилась за комментариями в аэропорт «Казань», но на данный момент ответа не получила. Кроме того, мы отправили запрос и в пражский офис авиакомпании SmartWings, об отмене рейсов Казань — Прага которой пока ничего не сообщалось. Кроме того, попробовали позвонить в качестве русскоговорящего клиента в пражский офис авиакомпании (другого и нет), однако в Праге автоответчик неоднократно сообщал, что «на данный момент русскоговорящего оператора нет» — то есть паникующий житель Казани тоже бы не смог узнать, какова ситуация на данный момент, отменен рейс или нет. Между тем SmartWings — большая чешская авиакомпания и считается одним из самых быстрорастущих авиаперевозчиков в Центральной Европе, она входит в концерн SmartWings Group. SmartWings предлагает регулярные рейсы, чартерные рейсы и частные полеты категории business jet. Любопытно, что большинство рейсов осуществляется при кооперации (code share) с компанией Czech Airlines, которая также является частью SmartWings Group, — той самой авиакомпанией, которую не устроили условия транссибирского российского маршрута по рейсу Прага — Сеул. Можно предположить, что чехи сами себе «стрелять в ногу» все-таки не будут.

Как отменяли рейсы сами российские власти и почему

Напомним, отмена рейсов — относительно популярный рычаг давления, который любят использовать, в частности, российские власти. Так, в свое время, в разгар холодной войны с Турцией, российские власти отменили полеты в Стамбул и другие турецкие города. После потепления политических отношений полеты были возобновлены. А всего несколько недель назад президент РФ Владимир Путин одним взмахом пера запретил полеты в Грузию из-за «русофобских настроений»: российским властям не понравились антироссийские митинги в Тбилиси, из-за которых, в частности, Грузию вынуждена была покинуть парламентская делегация России.

Согласно российскому законодательству, в случае отмены рейса пассажир имеет право бесплатно воспользоваться услугами в аэропорту. Фото Максима Платонова

Можно ли вернуть стоимость билета, если рейс отменен из-за форс-мажора?

Согласно российскому законодательству, в случае отмены рейса пассажир имеет право бесплатно воспользоваться услугами в аэропорту: получить напитки через 2 часа после планируемого отправления по расписанию, горячее питание — через 4 часа, гостиницу и транспорт до нее — через 8 часов днем или 6 часов ночью. Во-вторых, имеет право получить компенсацию 25 рублей за каждый час задержки, но не более половины стоимости билета и возмещение убытков — однако возместят вам убытки только в случае… если рейс отменили или задержали по вине авиакомпании. То есть в случае отмены рейсы из-за действия той же Праги российская авиакомпания может сослаться на форс-мажорные обстоятельства. Влияние обстоятельств непреодолимой силы (например, нелетной погоды или забастовки) должна доказывать авиакомпания. В таком случае авиакомпания не должна платить компенсаций, но обязана выполнить перевозку и обслуживать в аэропорту или вернуть полную стоимость билета при отказе пассажира от перевозки. В число «обстоятельств непреодолимой силы» как раз и входит «ограничение перелетов по инициативе государства». Наконец, пассажир имеет право в случае отмены рейса без доплаты улететь другим рейсом, если его предложит авиакомпания (как в случае «Аэрофлота», см. выше), или же отказаться от перелета и вернуть полную стоимость неиспользованной части билета. В случае же если россиянин задержится в аэропорту Праги, он имеет право получить компенсацию в случае овербукинга или если рейс отменили или задержали по вине авиакомпании — от €125 до 600, если рейс отменили и заменили его другим меньше чем за 14 дней до вылета. Кроме того, в Европе пассажир отмененного рейса имеет право отказаться от перелета и вернуть полную стоимость неиспользованной части билета: «при отмене рейса — в любом случае».

К моменту сдачи этого материала Минтранс России все же выдал авиакомпании Czech Airlines разрешение совершать полеты, но оно будет действовать до 7 июля, сообщили в Министерстве транспорта Чехии. Сразу после этого и Прага начала взаимную процедуру в отношении российских авиаперевозчиков, но и полеты из России в Чехию пока также будут разрешены до 7 июля: «Прага не стремится заблокировать перелеты между двумя странами, но должна защищать интересы своих перевозчиков», — сообщила чешская сторона. То есть тот самый рейс SmartWings от 10 июля, который мы упоминали выше, фактически все еще находится под вопросом.