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Банк России опубликовал курс валют на 20 апреля

16:44, 19.04.2024

Банк России опубликовал официальный курс валют на субботу, 20 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилился.

Так, цена юаня понизилась на 0,09 рубля, доллар потерял в цене 0,65 рубля, евро также подешевел на 0,95 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань 12,88 рубля;
  • доллар 93,44 рубля;
  • евро 99,58 рубля.

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