Путин дал ряд поручений по итогам прямой линии

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии.



Так, он поручил Генпрокуратуре РФ и правительству принять меры для устранения нарушений закона в сфере выплаты зарплат. Правительству до 1 октября поручено представить предложения по использованию отечественного программного обеспечения в критической информационной инфраструктуре, а также внести законопроект об установлении с 1 января 2020 г. ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте РФ.

Полный список поручений приведен на сайте Кремля.

Напомним, 20 июня состоялась 17-я «Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным». Более четырех часов глава государства общался со зрителями в прямом эфире, за это время ему задали 81 вопрос. Всего поступило более 2 млн сообщений. В ходе беседы с россиянами президент сделал несколько важных заявлений. «Реальное время» собрало наиболее значимые.