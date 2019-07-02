Страны ОПЕК+ проголосовали за присоединение к решению ОПЕК о продлении сделки

Страны ОПЕК+ выступили за присоединение к решению ОПЕК о продлении сделки, соответствующее решение уже принято. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Об этом заявлении сообщает ТАСС.

Напомним, 1 июля на заседании в Вене страны ОПЕК согласовали продление соглашения по сокращению добычи нефти на девять месяцев. Ранее министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех спрогнозировал продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев.

