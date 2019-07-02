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В результате пожара на глубоководном аппарате в водах РФ погибли 14 моряков-подводников ВМФ России

16:33, 02.07.2019
В результате пожара на глубоководном аппарате в водах РФ погибли 14 моряков-подводников ВМФ России
Фото: mil.ru

При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 моряков-подводников ВМФ России.

Инцидент произошел 1 июля в территориальных водах России на аппарате, изучавшем придонное пространство и дно Мирового океана в интересах ВМФ, сообщает Минобороны.

Отмечается, что моряки погибли из-за отравления продуктами горения.

На данный момент очаг возгорания ликвидирован. Расследование произошедшего проводит главнокомандующий Военно-морским флотом Владимир Королев.

Происшествия
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