В результате пожара на глубоководном аппарате в водах РФ погибли 14 моряков-подводников ВМФ России
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 моряков-подводников ВМФ России.
Инцидент произошел 1 июля в территориальных водах России на аппарате, изучавшем придонное пространство и дно Мирового океана в интересах ВМФ, сообщает Минобороны.
Отмечается, что моряки погибли из-за отравления продуктами горения.
На данный момент очаг возгорания ликвидирован. Расследование произошедшего проводит главнокомандующий Военно-морским флотом Владимир Королев.Происшествия
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