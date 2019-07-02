Главное к утру: концепция развития исторического поселения Казани, создание ОЭЗ в Башкирии, рост цен на мясо

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 2 июля.

Президенту Татарстана Рустаму Минниханову был представлен первый этап концепции развития исторического поселения Казани. Второй этап предполагает разработку более четких регламентов. Глава региона оценил проделанную работу положительно.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым. Он рассказал главе Минсельхоза, что на поддержку отрасли в республике из федерального бюджета выделено 2,71 млрд рублей.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медвдев поддержал идею создания особой экономической зоны (ОЭЗ) в Башкирии. Он поручил Хабирову подготовить конкретные предложения по этому проекту.

Минздрав РФ предложил изменить порядок профилактических осмотров учащихся школ, ссузов и вузов. Согласно проекту распоряжения министерства, вводятся обязательные тесты на ряд наркотических веществ.

Бизнес предупредил о возможном росте цен на мясо. Из-за решения Минфина РФ доначислить импортерам налог оно может подорожать минимум на 10%. Причиной стали разночтения постановления правительства от 2004 года.

Аналитики Счетной палаты на начало года нашли в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС). На них в общей сложности было потрачено около 4,05 трлн рублей. Среди них — детские сады, школы, университетские кампусы, объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры.