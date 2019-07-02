В России мясо может подорожать на 10%

Бизнес предупредил о возможном росте цен на мясо. Из-за решения Минфина РФ доначислить импортерам налог оно может подорожать минимум на 10%.

Причиной стали разночтения постановления правительства от 2004 года. Поставщикам кормовых добавок придется доплатить 4—7 млрд рублей по НДС, пишут «Известия».

В Минсельхозе утверждают, что пересчет налога приведет к росту цен на конечную продукцию. Импортеры уже долгое время пользуются правом платить налог на добавленную стоимость по льготной ставке в 10%.

Бизнес считает, что льготная ставка должна применяться как к кормовым добавкам, ввезенным после 1 апреля 2019 года, так и задекларированным до этой даты. Однако Минфин требует заплатить полный НДС за последних 3 года.