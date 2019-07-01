Медведев поручил Хабирову подготовить конкретные предложения по созданию ОЭЗ в Башкирии

Премьер-министр РФ Дмитрий Медвдев поддержал идею создания особой экономической зоны (ОЭЗ) в Башкирии. Он поручил врио главы республики Радию Хабирову подготовить конкретные предложения по этому проекту.

Глава российского правительства подчеркнул, что поддерживает инициативы, если они создают рабочие места, привлекают инвестиции и создают «социальный эффект».

«Если всем этим критериям эти идеи по созданию свободной экономической зоны отвечают, я не вижу основания эту идею не поддержать. Так что давайте предложения готовьте окончательно», — передает слова Медведева «РИА Новости».

Хабиров рассказал, что ОЭЗ планируется создать в Ишимбайском районе республики на стыке трех городов. Это промышленный и газохимический центр РБ. В агломерации Стерлитамака, Салавата и Ишимбая живут около 500 тысяч человек.

На сегодняшней встрече Хабирова и Медведева также обсуждались другие вопросы социально-экономического развития региона.

Ранее сообщалось, что власти Башкирии планируют создать ОЭЗ по примеру татарстанской «Алабуги». Этот вопрос в правительстве РБ обсуждали еще в январе 2019 года.