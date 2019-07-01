Медведев поручил Хабирову подготовить конкретные предложения по созданию ОЭЗ в Башкирии
Премьер-министр РФ Дмитрий Медвдев поддержал идею создания особой экономической зоны (ОЭЗ) в Башкирии. Он поручил врио главы республики Радию Хабирову подготовить конкретные предложения по этому проекту.
Глава российского правительства подчеркнул, что поддерживает инициативы, если они создают рабочие места, привлекают инвестиции и создают «социальный эффект».
«Если всем этим критериям эти идеи по созданию свободной экономической зоны отвечают, я не вижу основания эту идею не поддержать. Так что давайте предложения готовьте окончательно», — передает слова Медведева «РИА Новости».
Хабиров рассказал, что ОЭЗ планируется создать в Ишимбайском районе республики на стыке трех городов. Это промышленный и газохимический центр РБ. В агломерации Стерлитамака, Салавата и Ишимбая живут около 500 тысяч человек.
На сегодняшней встрече Хабирова и Медведева также обсуждались другие вопросы социально-экономического развития региона.
Ранее сообщалось, что власти Башкирии планируют создать ОЭЗ по примеру татарстанской «Алабуги». Этот вопрос в правительстве РБ обсуждали еще в январе 2019 года.
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