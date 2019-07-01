Минздрав предложил обязательно проверять на наркотики студентов и школьников

Минздрав РФ предложил изменить порядок профилактических осмотров учащихся школ, ссузов и вузов. Согласно проекту распоряжения министерства, вводятся обязательные тесты на ряд наркотических веществ.

«Внести изменения в Порядок проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ»,- говорится в документе.

Специалисты предлагают проводить тесты на опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды, амфетамин, метамфетамин, синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины и барбитураты.