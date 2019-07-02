Минниханову представили концепцию развития исторического поселения Казани

Президенту Татарстана Рустаму Минниханову презентовали первый этап концепции развития исторического поселения Казани. Второй этап предполагает разработку более четких регламентов.

Минниханов оценил работу положительно. По его словам, «это очень полезная для города работа», передает пресс-служба президента РТ.

Пока концепция включает в себя Ново-Татарскую и Ягодную слободы.

Кроме презентации по концепции центра Казани, были обсуждены проекты нового строительства и реконструкции на территории Казани, Елабуги и Свияжска.

Межведомственная комиссия по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях не одобрила проект реконструкции 4-этажного здания по улице Гоголя, 8.

Также сомнения вызвал проект дома на 6—9 этажей на улице Калинина с подземным паркингом. Было решено обсудить проект с выездом на место.

Минниханов поручил еще раз обсудить проект торгового центра на территории Октябрьского городка, который уже отклоняла комиссия.