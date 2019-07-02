Счетная палата нашла в стране недостроенные объекты на 4 трлн рублей

Аналитики Счетной палаты на начало 2019 года нашли в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС). На них в общей сложности было потрачено около 4,05 трлн рублей.

Среди них — детские сады, школы, университетские кампусы, объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры, перечисляют в ведомстве.

«При этом на государственные стройки, которые приостановлены более чем на полгода или законсервированы (более 4 тыс. объектов), направили 260 млрд рублей», — говорится в сообщении Счетной палаты.

В ведении регионов находится 58 тысяч незаконченных строек общей стоимостью 2,9 трлн рублей. По данным ведомства, лидерами по незавершенному строительству здесь являются Московская область (79,73 млрд рублей) и Ямало-Ненецкий автономный округ (70,2 млрд рублей).

«Объем вложений в неоконченные стройки федеральных органов власти и 26 главных распорядителей бюджетных средств с учетом текущего строительства составляет 1,157 трлн рублей. Здесь более 103,5 млрд рублей приходится на ОНС Федерального агентства воздушного транспорта, 51,8 млрд рублей — на объекты Минкультуры», — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что Счетная палата готовит официальное письмо на имя президента России, в котором сообщит о системных недостатках в этой сфере и предложит решения.