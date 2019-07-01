В Башкирии сельхозпроизводители уже получили господдержку на 1,2 млрд рублей

Сегодня в Москве врио главы Башкирии Радий Хабиров встретился с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым. Он рассказал главе Минсельхоза РФ, что на поддержку отрасли в республике из федерального бюджета выделено 2,71 млрд рублей.

При этом до непосредственных получателей дошло около 45% этой суммы, передает пресс-служба главы РБ. Таким образом сельхозпроизводители получили уже более 1,2 млрд рублей.

Хабиров также рассказал, что в республике на сегодня реализуется 559 инвестпроектов в отрасли сельского хозяйства. Общий объем выплаченных субсидий составил 1,6 млрд рублей.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) на 23 июня, экспорт сельхозпродукции из РБ составил 118,7 тысячи тонн. Этот объем продукции оценивается в $33,1 млн. Основными товарами, поставляемыми из региона за рубеж, являются пшеница, подсолнечное масло, жмых и рожь.