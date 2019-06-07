Главное к утру: предварительная явка на выборах в Госсовет РТ, самые бедные регионы России, Хабиров — об итогах сезона для «Уфы»

Проголосовать на осенних выборах депутатов в Госсовет Республики Татарстан готовы 78% жителей республики. Не ходить на выборы нового созыва республиканского парламента намерены 11,1% участников опроса. Об этом говорится в материалах Фонда «Общественное мнение — Татарстан».

В Казани поздно вечером 6 июня загорелся Приволжский рынок, расположенный на проспекте Победы. Судя по кадрам, которые выложили очевидцы в соцсетях, тушением огня занимаются несколько пожарных машин. Пользователи также сообщают, что в одном из павильонов взорвался газовый баллон.

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров считает сезон 2018—2019 для футбольного клуба «Уфа» местами возмутительным. «Наши болельщики хотят получить больше от футбольного клуба «Уфа», чтоб мы действительно могли сказать, какой у нас крутой профессиональный клуб», — подчеркнул руководитель региона.

«Партия пенсионеров» в качестве кандидата на пост главы Республики Башкортостан выдвинула блогера Владимира Кобзева, известного также под ником «Кабзон». Кроме того, со своим кандидатом на пост главы Башкирии определились в КПРФ. Партию будет представлять депутат Госсобрания РБ Рустам Хафизов.

Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича в 2009 году установлен и в настоящее время задержан. Об этом заявил следователь на заседании Пресненского суда Москвы. Имя организатора следователь не уточнил.

Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что Тыва и Ингушетия являются регионами с наиболее бедным населением. «Это два самых непростых региона, к сожалению», — отметил он.