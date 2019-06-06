Топилин назвал регионы России с самым бедным населением

Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что Тыва и Ингушетия являются регионами с наиболее бедным населением.



«Достаточно высокое количество населения с доходами ниже прожиточного минимума в таких регионах, как Ингушетия, Тыва. Это два самых непростых региона, к сожалению», — приводит слова Топилина ТАСС.



Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что в России за чертой бедности проживают почти 19 млн человек. Он отметил, что для решения этой проблемы недостаточно платить пособия и субсидии. По его словам, государство также должно заботиться о сфере здравоохранения, об образовании и малом бизнесе.

