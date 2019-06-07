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КПРФ и «Партия пенсионеров» определились с кандидатами на пост главы Башкирии

01:33, 07.06.2019
КПРФ и «Партия пенсионеров» определились с кандидатами на пост главы Башкирии
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

«Партия пенсионеров» в качестве кандидата на пост главы Республики Башкортостан выдвинула блогера Владимира Кобзева, известного также под ником «Кабзон». Об этом сообщается на сайте партии.

«6 июня Владимир Кобзев подал документы о выдвижении своей кандидатуры в Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан», — сказано в сообщении.

Кроме того, со своим кандидатом на пост главы Башкирии определились в КПРФ. Партию будет представлять депутат Госсобрания РБ Рустам Хафизов.

«Сегодня произошло одно из ярчайших политических событий в моей жизни — мою кандидатуру выдвинули на должность Главы Республики Башкортостан», — написал Хафизов на своей странице в Facebook.

Ранее врио главы РБ Радий Хабиров заявил, что выдвинется на выборы от партии «Единая Россия». Напомним, что выборы главы Башкирии назначены на 8 сентября.

ОбществоВласть Башкортостан
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