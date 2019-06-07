Новости происшествий

00:57 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани произошел пожар на Приволжском рынке — видео

00:25, 07.06.2019
В Казани произошел пожар на Приволжском рынке — видео
Фото: скриншот видео vk.com

В Казани поздно вечером 6 июня загорелся Приволжский рынок, расположенный на проспекте Победы. Очевидцы происшествия разместили в соцсети «ВКонтакте» видео и фотографии с места пожара.

Судя по кадрам, тушением огня занимаются несколько пожарных машин. Пользователи также сообщают, что в одном из павильонов взорвался газовый баллон.

Напомним, что в конце мая в Казани произошел пожар в девятиэтажном жилом доме на проспекте Амирхана. Позже выяснилось, что горел балкон квартиры на 7-м этаже. Пожарные спасли пять человек, надев на них маски и выведя на улицу. В результате ЧП погибших и пострадавших нет.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров