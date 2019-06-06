Задержан организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича

Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича в 2009 году установлен и в настоящее время задержан. Об этом заявил следователь на заседании Пресненского суда Москвы.



Имя организатора следователь не уточнил, сообщает «Интерфакс».

Сегодня Пресненский суд Москвы рассматривает ходатайства Главного следственного управления СКР по Москве об аресте двух уроженцев Ингушетии Белхороева и Костоева, которым инкриминируется убийство Калмановича,



Предприниматель и владелец женского баскетбольного клуба «Спартак» Шабтай Калманович был расстрелян 2 ноября 2009 года в Москве. Киллеры из автоматов обстреляли Mercedes бизнесмена.