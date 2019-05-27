Главное за выходные: праймериз «Единой России» в Татарстане, новая должность в муниципалитетах Башкирии, измененный порядок расчета доплаты к пенсии

Татарстанское отделение «Единой России» провело предварительное голосование, на котором планирует отобрать кандидатов на выборы в Госсовет. Партия открыла в Татарстане 460 счетных участков. По республике кандидатами в кандидаты выдвинуты 222 члена «Единой России». На праймериз проголосовал президент РТ Рустам Минниханов. По предварительным данным, в Татарстане на счетные участки пришли около 398 тысяч избирателя, что составляет 13,5%.

Президент РТ Рустам Минниханов подписал указ о запрете любительской и спортивной охоты во всех природных зоологических заказниках регионального значения. Согласно документу, запрет будет действовать до 2023 года. Также запрещается охотиться на тетерева во всех охотничьих угодьях РТ до весеннего сезона 2020-го включительно. На глухаря можно будет охотиться исключительно в охотхозяйстве «Беркут».

Врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал о планах создания новой должности в муниципалитетах республики. В районных и городских администрациях появятся заместители глав по предпринимательству.

В Кировской области «Коммунисты России» к 10-летию партии установили памятник Иосифу Сталину. Памятник находится на территории центра отдыха «Юбилейный» в поселке Зониха Слободского района.

Вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты РФ о перерасчете социальной доплаты к пенсии. Теперь в начале будет устанавливаться социальная доплата, приравнивающая размер пенсии к размеру прожиточного минимума, а затем проводиться индексация. По этой схеме пенсионерам проиндексируют пенсии, которые были ниже прожиточного минимума, с 1 января 2019 года.

Также в минувшие выходные вступило в силу межправительственное соглашение России и Коста-Рики о взаимной отмене виз. Граждане РФ и Коста-Рики смогут побывать в другой стране в течение 90 дней.

Кроме того, Финляндия откроет визовые центры в трех городах Приволжского федерального округа. С 6 июня центр откроется в Саранске, с 13 июня — Ижевске и Ульяновске.

Сборная России обыграла национальную команду Чехии в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею в Словакии и завоевала бронзовые медали.