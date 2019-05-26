Хабиров пообещал создать в муниципалитетах Башкирии должность «замглавы по предпринимательству»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал о планах создания новой должности в муниципалитетах республики. В районных и городских администрациях появятся заместители глав по предпринимательству.

«Во всех 63 муниципалитетах появится человек, который вам друг и соратник, который понимает проблемы бизнеса и способен продавливать необходимые решения в администрациях», — приводит слова Хабирова «Башинформ».

Кроме того, один раз в два месяца в республиканском кабмине будут проходить совещания совместно с руководителями территориальных структур федеральных органов по вопросам контрольно-надзорной деятельности в отношении бизнеса.