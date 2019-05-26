В природных заказниках Татарстана запретили охотиться ближайшие четыре года

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о запрете любительской и спортивной охоты во всех природных зоологических заказниках регионального значения.

Согласно документу, запрет будет действовать до 2023 года.

Также запрещается охотиться на тетерева во всех охотничьих угодьях РТ до весеннего сезона 2020-го включительно. На глухаря можно будет охотиться исключительно в охотхозяйстве «Беркут». Еще в некоторых охотничьих угодьях запретили охоту на зайца-русака на сезон 2019/2020 и серую куропатку на весь 2019-й.

Ранее сообщалось, что МФЦ в Татарстане выдали более 4,5 тысячи разрешений на охоту.