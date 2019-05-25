С сегодняшнего дня россияне смогут посещать Коста-Рику без визы

Сегодня, 25 мая, вступило в силу межправительственное соглашение России и Коста-Рики о взаимной отмене виз.

Как сообщает пресс-служба российского МИД, с сегодняшнего дня граждане РФ и Коста-Рики смогут побывать в другой стране в течение 90 дней. Для россиян это право действует неоднократно, для костариканцев — в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Визу нужно будет в случае, если граждане этих стран захотят посетить другую на срок более 90 календарных дней или осуществлять трудовую или коммерческую деятельность на ее территории.

Ранее сообщалось, что Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) намерено распространить действие электронных виз на всю Россию.