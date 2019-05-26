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Сборная Россия заняла третье место на чемпионате мира по хоккею

19:21, 26.05.2019
Сборная Россия заняла третье место на чемпионате мира по хоккею
Фото: fhr.ru

Сборная России обыграла национальную команду Чехии в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею в Словакии и завоевала бронзовые медали.

Встреча прошла в Братиславе. Основное время завершилось вничью 2:2. У России отличились Михаил Григоренко и Артем Анисимов, у Чехии — Михал Ржепик и Доминик Кубалик.

В овертайме шайб заброшено не было. В серии буллитов победила команда России.

Напомним, в полуфинале турнира россияне проиграли финнам со счетом 0:1.

СпортХоккей
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