Сборная Россия заняла третье место на чемпионате мира по хоккею

Сборная России обыграла национальную команду Чехии в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею в Словакии и завоевала бронзовые медали.

Встреча прошла в Братиславе. Основное время завершилось вничью 2:2. У России отличились Михаил Григоренко и Артем Анисимов, у Чехии — Михал Ржепик и Доминик Кубалик.

В овертайме шайб заброшено не было. В серии буллитов победила команда России.

Напомним, в полуфинале турнира россияне проиграли финнам со счетом 0:1.