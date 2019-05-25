Финляндия откроет в трех городах ПФО визовые центры

Финляндия откроет визовые центры в трех городах Приволжского федерального округа.

Как сообщается на сайте посольства, с 6 июня центр откроется в Саранске, с 13 июня — Ижевске и Ульяновске.

Документы принимаются как от индивидуальных заявителей, так и от аккредитованных туристических агентств. Заявления, поданные в этих центрах, будет рассматривать посольство в Москве.

Всего в ближайшее время визовые центры будут открыты в 16 городах РФ.

Ранее Финляндия заняла 1-е место в рейтинге самых счастливых стран мира World Happiness Report.