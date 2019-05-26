Минтруд России уточнил новый порядок расчета доплаты к пенсии

Сегодня вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты РФ о перерасчете социальной доплаты к пенсии.

Как сообщает «Российская газета», теперь в начале будет устанавливаться социальная доплата, приравнивающая размер пенсии к размеру прожиточного минимума, а затем проводиться индексация.

По этой схеме пенсионерам проиндексируют пенсии, которые были ниже прожиточного минимума, с 1 января 2019 года.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о пенсиях выше прожиточного минимума 1 апреля. По словам российского лидера, в ряде регионов власти стали снижать доплаты пенсионерам, как только основная пенсия достигла уровня прожиточного минимума.

С мая текущего года пенсионеры, которым установлены минимальные пенсии, начали получать доплаты по новым подсчетам индексации.