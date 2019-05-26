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Минниханов проголосовал на праймериз «Единой России»

14:11, 26.05.2019
Минниханов проголосовал на праймериз «Единой России»
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстанf Рустам Минниханов принял участие в предварительном голосовании (праймериз) партии «Единая Россия». Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Глава РТ проголосовал в Казани в счетном участке №16, расположенном в лицее №116.

Ранее на предварительном голосовании партии «Единая Россия» проголосовали глава Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

Для предварительного голосования «Единая Россия» открыла в Татарстане 460 счетных участков. Всего на праймериз в Татарстане выдвигаются 222 человека.

Подробнее о ходе предварительного голосования — в материале «Реального времени».

ОбществоВласть Татарстан
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