Минниханов проголосовал на праймериз «Единой России»
Президент Татарстанf Рустам Минниханов принял участие в предварительном голосовании (праймериз) партии «Единая Россия». Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».
Глава РТ проголосовал в Казани в счетном участке №16, расположенном в лицее №116.
Ранее на предварительном голосовании партии «Единая Россия» проголосовали глава Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.
Для предварительного голосования «Единая Россия» открыла в Татарстане 460 счетных участков. Всего на праймериз в Татарстане выдвигаются 222 человека.
Подробнее о ходе предварительного голосования — в материале «Реального времени».ОбществоВласть Татарстан
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