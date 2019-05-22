Итоги дня: ЦИПР-2019 в Иннополисе, судьба храма в екатеринбургском сквере, старт нового авиапроизводства в РТ

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 22 мая.

В Иннополисе стартовала конференция «Цифровая индустрия промышленной России — 2019». В этом году конференция посвящена сквозным цифровым технологиям и перспективам их развития в России. На ЦИПРе обсудят стратегию развития цифровых технологий. Подробнее — в материале «Реального времени».

В рамках ЦИПР-2019 президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов дали старт проекту строительства сборочного производства самолетов Т-500 и других судов на базе этой модели, в том числе двухместного и беспилотного вариантов, а также аэродрома экспериментальной авиации. Оба объекта расположатся в Татарстане.

Члены Совета Федерации исключили из своих рядов Рауля Арашукова. Он лишен статуса сенатора. Арестованный экс-представитель Карачаево-Черкесии исключен из верхней палаты парламента по формальному поводу — он не представил отчет о доходах.

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание совета директоров «Татнефти», а также совещание с участием руководителей малых нефтяных компаний.

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма в сквере. 74% опрошенных назвали сквер неудачным местом для строительства храма. В итоге губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев исключил строительство в этом месте.

В Казани сегодня начали снос оставшихся зданий Арских казарм в Октябрьском городке. На улице Николая Ершова, где расположены казармы, заработала строительная техника. Территория вокруг казарм огорожена.

Певица Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг победы своей дочери Микеллы Абрамовой в проекте «Голос. Дети». По ее мнению, участники проекта оказались «втянуты в какие-то игры».

В Ульяновске и Саратове прошли массовые эвакуации торговых центров, вокзалов и аэропортов. Причиной стали сообщения о минированиях, которые не подтвердились.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и ряда высших должностных лиц. Они обвиняются в превышении служебных полномочий. Это уже второе уголовное дело, возбужденное против Порошенко за два дня.

