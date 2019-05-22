Против Порошенко возбудили новое уголовное дело

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и ряда высших должностных лиц. Они обвиняются в превышении служебных полномочий. Об этом прокуратура сообщила в среду.



Как сообщается на странице САП в Facebook, дело касается назначений должностных лиц в компанию «Центрэнерго».

По данным прокуратуры, должностные лица и члены наблюдательного совета «Центрэнерго» совместно с должностными лицами Фонда госимущества Украины и должностными лицами органов госвласти, используя служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета «Центрэнерго» с целью хищения средств компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству. Совместные действия указанной группы лиц координировались народным депутатом Украины Игорем Кононенко и бывшим президентом Украины.

Накануне Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении Порошенко по трем статьям: «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», «Государственная измена» и «Превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий». Речь идет о конфликте в Керченском проливе осенью прошлого года.