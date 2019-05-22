В Ульяновске из-за сообщений о минировании эвакуировали ТЦ, аэропорт и вокзал

В Ульяновске эвакуировали ряд объектов из-за сообщений о минировании. Это аэропорт имени Карамзина и автовокзал, а также торговые центры «Аквамолл», «Вертикаль», «Пушкаревское кольцо», «Сити» и «Лидер».

По данным мэрии Ульяновска, анонимные звонки о взрывных устройствах стали поступать около 15.45 (14.45 мск), после началась эвакуация. Только из ТЦ «Аквамолл» эвакуировали 2,5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что из-за анонимных звонков о минировании в Саратове сегодня эвакуировали аэропорт. Также сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступили на железнодорожный вокзал, а также ТЦ «Триумф», «Оранжевый», «Саратов-Плаза», «Тау-галерея». В итоге сообщения оказались ложными.