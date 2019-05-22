ЦИПР-2019: big data, нейротехнологии и blockchain

Фото: Максим Платонов

С 22 по 24 мая в Иннополисе проходит конференция «Цифровая индустрия промышленной России — 2019». В этом году конференция посвящена сквозным цифровым технологиям и перспективам их развития в России. На ЦИПРе обсудят стратегию развития цифровых технологий. Мероприятие объединит бизнес-форум, актуальные дискуссии, круглые столы и выставочное пространство. Основное внимание будет уделено мировым технологическим трендам, таким как big data, нейротехнологии и искусственный интеллект, робототехника и сенсорика, виртуальная и дополненная реальность, blockchain, квантовые технологии. На конференции работает выездная редакция «Реального времени».



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