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ЦИПР-2019: big data, нейротехнологии и blockchain

14:45, 22.05.2019
ЦИПР-2019: big data, нейротехнологии и blockchain Фото: Максим Платонов

С 22 по 24 мая в Иннополисе проходит конференция «Цифровая индустрия промышленной России — 2019». В этом году конференция посвящена сквозным цифровым технологиям и перспективам их развития в России. На ЦИПРе обсудят стратегию развития цифровых технологий. Мероприятие объединит бизнес-форум, актуальные дискуссии, круглые столы и выставочное пространство. Основное внимание будет уделено мировым технологическим трендам, таким как big data, нейротехнологии и искусственный интеллект, робототехника и сенсорика, виртуальная и дополненная реальность, blockchain, квантовые технологии. На конференции работает выездная редакция «Реального времени».

Иван Ожгихин, заместитель генерального директора холдинга «Швабе», объединяющего ключевые научные и производственные предприятия оптико-электронной отрасли, рассказал о важнейших социальных проектах в области здравоохранения.

О перспективах развития рынка облачного хранения в России и в мире «Реальное время» побеседовало с Дмитрием Комиссаровым, генеральным директором компании «Новые облачные технологии».

Интервью с Ильгизом Гибадуллиным, территориальным управляющим Казанского кластера ПАО «ВымпелКом», — о цифровой трансформации и успешном переходе на big data.

Генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов поделился данными о вложенных инвестициях, количестве действующих компаний-резидентов и организаций, планирующих получить этот статус.

Илья Массух, экс-замминистра связи и массовых коммуникаций РФ? рассказал «выездной редакции» о высококонкурентных отечественных решениях в ИТ-сфере и риск-планах крупных российских компаний.

Мэр Иннополиса Руслан Шагалеев подвел итоги четырехлетней деятельности инновационного города.

Интернет-газета «Реальное время»
Татарстан
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