Совфед освободил Арашукова от полномочий сенатора

Члены Совета Федерации исключили из своих рядов Рауля Арашукова. Он лишен статуса сенатора.

Арестованный экс-представитель Карачаево-Черкесии исключен из верхней палаты парламента по формальному поводу — он не представил отчет о доходах, передает Daily Storm.



Ранее комиссия Совфеда по контролю за доходами сенаторов рекомендовала палате рассмотреть вопрос о лишении мандата Арашукова. По закону документы должны быть представлены до конца марта.

Напомним, что Рауль Арашуков и его отец, занимавший различные руководящие должности в «Газпроммежрегионгазе», были задержаны в 2018 году. Сенатору инкриминируются: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.