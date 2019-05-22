Минниханов и Чемезов дали старт строительству производства самолетов Т-500 в Татарстане

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов в рамках ЦИПР-2019 дали старт проекту строительства сборочного авиационного производства и аэродрома экспериментальной авиации в Татарстане.

Строительство начнется в 2020 году, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

Производство будет осуществлять сборку воздушных судов Т-500 и других самолетов на базе этой модели, в том числе двухместного и беспилотного вариантов. Объем инвестиций составит около 2,5 млрд рублей. Предприятие войдет в состав особой экономической зоны «Иннополис», сообщает пресс-служба Ростеха.



Аэродром экспериментальной авиации позволит проводить облеты и испытательные полеты производимой техники в непосредственной близости от производственных цехов.



Проект реализуется Ростехом и Татарстаном в рамках соглашения о создании и внедрении на территории республики всероссийской системы авиахимработ, которое было подписано на МАКС-2017.