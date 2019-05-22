В Казани начали сносить оставшиеся здания казарм Октябрьского городка

В Казани сегодня начали снос оставшихся зданий Арских казарм в Октябрьском городке. Об этом сообщили очевидцы в одном из пабликов в соцсети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что на улице Николая Ершова, где расположены казармы, заработала строительная техника. Территория вокруг казарм огорожена.



Напомним, что 6 марта в Казани разрушили еще одно здание исторических Арских казарм — дом №1/15. Группа «Унистрой», возводящая ЖК «Арт Сити», решила построить на этом месте коммерческую недвижимость.



Позднее официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова сообщила, что власти Татарстана потребовали приостановить снос казарм в Октябрьском городке. Здания включили в список строений, обладающих признаками объектов культурного наследия, однако конкретного решения по этому вопросу принято не было.

