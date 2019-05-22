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В Казани начали сносить оставшиеся здания казарм Октябрьского городка

11:22, 22.05.2019
В Казани начали сносить оставшиеся здания казарм Октябрьского городка
Фото: vk.com/vkazani

В Казани сегодня начали снос оставшихся зданий Арских казарм в Октябрьском городке. Об этом сообщили очевидцы в одном из пабликов в соцсети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что на улице Николая Ершова, где расположены казармы, заработала строительная техника. Территория вокруг казарм огорожена.

Напомним, что 6 марта в Казани разрушили еще одно здание исторических Арских казарм — дом №1/15. Группа «Унистрой», возводящая ЖК «Арт Сити», решила построить на этом месте коммерческую недвижимость.

Позднее официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова сообщила, что власти Татарстана потребовали приостановить снос казарм в Октябрьском городке. Здания включили в список строений, обладающих признаками объектов культурного наследия, однако конкретного решения по этому вопросу принято не было.

ОбществоКультура Татарстан
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