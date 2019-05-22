Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

Певица Алсу в прямом эфире радиостанции «Серебряный Дождь» впервые прокомментировала скандал вокруг победы своей дочери Микеллы Абрамовой в проекте «Голос. Дети».

По ее мнению, участники проекта оказались «втянуты в какие-то игры».

«Но я думаю, что все должно хорошо закончиться», — добавила она.



Алсу отметила, что ее дочь сама приняла решение об участии в «Голосе». Более развернутый комментарий о скандале она собирается дать 1 июня.



Напомним, скандал разгорелся после того, как десятилетняя дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова победила в финале шестого сезона телепроекта с результатом 56,5% голосов.



После проверки Group-IB выявила массированную автоматизированную отправку СМС, в том числе в пользу участника «Голос. Дети» под номером семь — дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой. В результате Первый канал аннулировал результаты финала шестого сезона проекта «Голос. Дети».

Победителя шестого сезона «Голос. Дети» определят в ходе специального выпуска, который пройдет в прямом эфире 24 мая.