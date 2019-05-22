Данные ВЦИОМ сделали невозможным строительство собора в центре Екатеринбурга

Строительство собора в центре Екатеринбурга после данных опроса ВЦИОМ исключено. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



— Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины. Обращусь к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса. Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма, — написал Куйвашев.

Напомним, 74% жителей Екатеринбурга назвали сквер неудачным местом для строительства храма. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра общественного мнения, проведенного среди 3 тыс. человек.

