Малые нефтяные компании Татарстана в первом квартале добыли более 1,7 млн тонн нефти

Президент Татарстан Рустам Минниханов провел совещание с участием руководителей малых нефтяных компаний. Главная тема — итоги работы МНК в первом квартале 2019 года.

Так, за отчетный период малые нефтяные компании добыли 1,766 млн тонн нефти, что на 112 тыс. тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Было пробурено 106 тыс. метров горных пород, введены в эксплуатацию 60 новых скважин. На капитальные вложения направлены 3,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба президента РТ.

В целом в России в первом квартале добыли 139 млн тонн нефти, в Татарстане — 9 млн тонн.

Ранее сегодня Минниханов провел заседание совета директоров «Татнефти», на котором обсуждались итоги финансово-хозяйственной деятельности за первый квартал текущего года.