Главное за выходные: теракт в Египте, скандал на «Евровидении», подготовка к WorldSkills Russia 2019

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро понедельника, 20 мая.

В Татарстане ввели в эксплуатацию почти половину запланированного объема жилья. По последним данным, показатель равняется 1 млн 38 тыс. квадратных метров жилья, что составляет 42,8% от плана.

С 20 мая по 31 августа на некоторых участках российских дорог будет действовать ограничение движения грузовиков в дневное время, когда температура воздуха превысит 32°С. Ограничения по движению будут вводить на основе прогноза погоды Росгидромета. На дорогах появятся соответствующие знаки, за нарушения к водителям будут применяться административные меры.

Действующий президент Украины Петр Порошенко предложил крымским татарам национальную автономию в составе страны с целью восстановления украинского суверенитета над Крымом. Он подчеркнул, что права крымско-татарского народа как коренного народа Украины должны быть закреплены на законодательном уровне.

Президент Татарстана Рустам Минниханов оценил готовность площадки «Казань Экспо» к проведению финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia 2019). В рамках своего визита руководитель региона осмотрел инфраструктуру международного выставочного центра, которая будет задействована в проведении соревнований. Финал WorldSkills Russia 2019 пройдет в Казани с 20 по 24 мая.

Возле Национального музея в египетском городе Гизе взорвалась бомба. Инцидент произошел в воскресенье, 19 мая. По предварительным данным, взрывное устройство находилось рядом с туристическим автобусом. Всего на данный момент числятся 17 пострадавших. Среди них — граждане Египта и ЮАР. Россиян в списке нет.

Победителем «Евровидения-2019» стал Дункан Лоуренс, представлявший Нидерланды. Российский певец Сергей Лазарев занял третье место. Позже появилась информация, что итоги «Евровидения-2019» могут пересмотреть, так как Лоуренс нарушил правило конкурса, выступив не с новой песней.

Футбольный клуб «Уфа» проиграл «Оренбургу» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу оренбуржцев. В связи с этим уфимской команде предстоит сыграть в стыковых матчах за право выступления в РПЛ, так как она лишилась шансов догнать московское «Динамо».